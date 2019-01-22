Трагическая смерть актрисы Елены Майоровой обрастает новыми подробностями. Эксперт выступила с шокирующим заявлением.

Трагическая смерть актрисы ЕленыМайоровой обрастает новыми подробностями. Эксперт выступила с шокирующимзаявлением."Точно могу сказать – этосамоубийство, – заявила "Дни.ру". – Еесостояние было крайне нестабильным, женщина была склонна к депрессиям. Жилось Еленене сладко, она постоянно была на грани, это был внутренний кризис. Суицидальныемысли преследовали нее постоянно. Актриса постоянно обдумывала разные способыуйти из жизни".По словам таролога, актриса былаличностью очень экзальтированной, погруженной в себя, склонности к суициду былиизначально. "Насколько я вижу, уйти из жизни ее заставили неразрешимые проблемыв личной жизни. Это не вопросы денег и карьеры, а именно душевные раны", – заметила ведунья.Судя по раскладу карт, Майорова шлак этому решению долго, выбрав резонансный уход из жизни. "У такого рода людей закладывается в головепрограмма, и даже если с первого раза сделать задуманное не получается, топозже все равно это произойдет", – с уверенностью сказала Абравитова.Популярная российская актриса скончалась в 1997 году.Обстоятельства гибели Елены Майоровой до сих пор вызывают недоумение у поклонников –артистка получила многочисленные ожоги тела из-за неосторожного обращения с огнем.