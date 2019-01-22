Единственная эффективная защита – прививка

Единственная эффективная защита – прививкаРегиональный Роспотребнадзор представил пугающую статистику. Среди населения Суздальского района цыганской национальности, проживающих в Сновицах продолжают регистрироваться случаи кори. Взрослые и дети, у которых нет нужных прививок, имеют высокий шанс заразиться.По состоянию на 22 января заболели уже 49 человек. Корь – это вирусная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Заболевание характеризуется лихорадкой. Интоксикацией, катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых верхних дыхательных путей, энантемой и этапными пятнисто-папулезными высыпаниями на коже (начиная с головы и далее на туловище и конечности). Корь является высокозаразным заболеванием, поражающим при отсутствии вакцинации, почти каждого человека независимо от возраста.Единственная эффективная защита от кори – прививка. Вакцинацию делают детям в возрасте одного года и 6-ти лет, а также взрослым до 55-ти лет.