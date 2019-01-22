Мать скандально известной Дианы Шурыгиной Наталья считает, что того кошмара три года назад можно было избежать, заткнув рты злопыхательницам. По мнению родительницы, изнасилование ее дочери было спланировано заранее. Третьи лица объединились против ее наследницы.

Мать скандально известной Дианы Шурыгиной Наталья считает,что того кошмара три года назад можно было избежать, заткнув рты злопыхательницам. По мнению родительницы, изнасилованиеее дочери было спланировано заранее. Третьи лица объединились против ее наследницы.Якобы подруги, с которыми Диана приехала на ту злосчастнуювечеринку, подставили ее. Ранее завистницы нашептали Сергею Семенову что Шурыгина"безотказная". "Он шел уже с настроением, что будет интим", – заявила Наталья сстудии программы "На самом деле" Первого канала.Присутствующий на передаче Семенов категорически отрицалзаявление Шурыгиной-старшей. По его словам, именно поведение девушки навело егона мысли о возможной близости. Однако позже молодой человек отметил, что Диануза глаза называли легкомысленной и легкодоступной. "Сказали, что она едетвыпивать и заниматься сексом", – вспомнил Сергей.Родительница Шурыгиной продолжает требовать от обидчика дочери извинений. Между тем, Семенов не считает себя виноватым, не раскаиваетсяв содеянном, поэтому просить прощения не собирается.Добавим, что сама Диана отмечает, что Сергей просто был дезинформирован.В тот вечер они не поняли друг друга."Как бы это странно не звучало, я бы хотела защитить Семенованемножко. Я считаю, что виноваты девочки, которые преподнесли ему информацию отом, что я такая легкодоступная. И он с этими мыслями пошел на меня, ноэто было не так. Для меня все это было серьезно. Я не хотела. Говорила нет. Ясчитаю, что также очень сильно виноваты девочки, которые ему это преподнесли",– заявила Шурыгина.Напомним, что весной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали.Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая неснилась многим российским звездам. Суд признал ее обидчика Сергея Семеновавиновным. Молодой человек отсидел всего год, когда ему изменили меру пресеченияи он вышел на свободу по УДО.