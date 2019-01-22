Местный житель подозревается в фиктивной постановке на регистрационный учет шести иностранных граждан.

19 января текущего года отделом дознания межмуниципального отдела МВД России "Ковровский" возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Коврова. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факты нарушения миграционного законодательства были выявлены инспектором отдела по делам несовершеннолетних в ходе проведения профилактических мероприятий.Полицейскими установлено, что в период с ноября по декабрь прошлого года безработный ковровчанин за денежное вознаграждение предоставил в территориальный отдел по вопросам миграции шесть уведомлений о прибытии граждан из стран ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире. Намерения фактически предоставлять помещение для проживания иностранным гражданам фигурант не имел.Вину свою в инкриминируемом деянии подозреваемый признал.