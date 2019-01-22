22.01.2019

2019-01-22 10:25:44

Горящее здание Арбитражного суда в Петербурге сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в здании Арбитражного суда на Суворовской улице в Санкт-Петербурге, передает . На месте работают экстренные службы. Сообщается, что возгорание произошло в одной из комнат. Площадь огня составляет 20 квадратных метров. Информация о ЧП уточняется.