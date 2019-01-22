Фигуранты представили в регистрирующий орган фиктивные документы, на основании которых была произведена регистрация права собственности на общедомовое имущество стоимостью более 92 млн рублей...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению одного из четверых участников противоправной деятельности по присвоению общедомового имущества в ЦАО г. Москвы. Уголовное дело направлено в Хамовничекий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в ноябре 2011 года фигуранты представили в регистрирующий орган фиктивные документы, на основании которых была произведена регистрация права собственности на общедомовое имущество площадью 241,6 кв.м. и стоимостью более 92 млн рублей. Данное имущество, расположенное в одном из домов в Брюсовом переулке, солидарно принадлежало собственникам индивидуальных квартир.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».Кроме того, в ходе расследования установлено, что не позднее мая 2008 года были совершены два аналогичных деяния с целью завладения чердачными помещениями домов, расположенных в Малом Каковинском переулке, стоимостью около 13 млн и свыше 6, 5 млн рублей.В феврале 2016 года уголовное дело в отношении одного из соучастников было направлено в Басманный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Злоумышленник признан виновным, судом ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.Еще двое обвиняемых в настоящее время находятся в розыске.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28