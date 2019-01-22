Около тысячи студентов были эвакуированы в Москве во вторник утром из-за пожара. Возгорание произошло в общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на улице Плещеева.

Около тысячи студентов были эвакуированы в Москве во вторник утром из-за пожара. Возгорание произошло в общежитии Российского государственного социального университета (РГСУ) на улице Плещеева.Как сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка МЧС, пожар произошел на площади один квадратный метр, возгорание было ликвидировано еще до приезда пожарных.В настоящее время жильцы возвращаются в свои комнаты.