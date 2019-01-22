Посмотрели, как работают полицейские. Во Владимире прошла 6 ежегодная акция студенческий десант. Студенты прошли однодневную стажировку в миграционной, криминалистической и кинологической службах. Подробности у Екатерины Корниловой.

Посмотрели, как работают полицейские. Во Владимире прошла 6 ежегодная акция "студенческий десант". Студенты прошли однодневную стажировку в миграционной, криминалистической и кинологической службах. Подробности у Екатерины Корниловой.Они еще молоды, но уверены, что свяжут свою жизнь со службой в органах. Около 200 студентов приняло участие в ежегодной акции "Студенческий десант". Студенты окунулись в работу внутренних органов. Большинство заинтересовалось службой кинологов. Как по запаху найти наркотики и оружие, а также отыскать преступника? Сегодня эти навыки показывает четырехлапый боец по кличке Челси.Хоть Челси еще щенок, но с задачей найти наркотики по запаху справилась. Ее наставник, Наталья Лебедева - кинолог со стажем. Тренирует 2 служебных собак. Дрессировке посвящает все свободное время.Наталья Лебедева, и.о. начальника отделения розыска целевых веществ: "Кинологи, когда приходят у нас на службу, на суточное дежурство когда заступает они берут собачку, едут на выезд, если нужно куда-то ехать с опергруппой. Если выездов нет, то они занимаются с собачкой.Берут ее и идут заниматься у нас место позволяет и в городских условиях занимаемся на послушание и так же на след тоже собак готовим".Сейчас на службе в кинологическом центре около 30 собак, большинство - немецкие овчарки, но есть также лабрадоры и ротвейлеры. Четырехлапые бойцы - универсальны. Их помощь требуется в расследовании преступлений разных категорий.Дмитрий Трелин, начальник Центра кинологической службы: "Преступления все разные,так как имеются наркотики. Раскрывают преступления, способствуют раскрытию преступления по наркотикам, запрещенный оборот оружия, взрывчатых веществ. Часто выезжают на подозрительные предметы".- Все собачки у нас послушные, адекватные. Немецкие овчарки вообще очень легко поддаются дрессировке, у них очень устойчивая нервная система.Акция "Студенческий десант" должна привлечь в свои ряды молодых стражей порядка. В таком формате с ребятами полицейские работают уже 6-й год. О тонкостях работы в органах молодежи рассказывали целый день, а после студенты вынесли свой вердикт.Владимир Мочалов, студент: "Мне понравилось, как нам показывали как собаки в кинологическом центре ищут взрывчатку, наркотики. Это достаточно интересно наблюдать за процессом, как она все обнюхивает, находит и рассказывали так же как их обучают этому всему, что закупают специальные салфетки с запахами наркотических веществ и тратила и прочего".Анастасия Яцеик, студентка: "Мне все очень понравилось, прям собаки очень умные, погладить все дали, все хорошо".Вернуться в ряды полиции уже в качестве сотрудников органов сегодня изъявили желание многие студенты.