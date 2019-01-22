Детский сад, в который не хочется ходить. В детском саду №90 на улице Юбилейной протекает крыша, осыпается штукатурка и ползают тараканы. И это, по словам взволнованных мам и пап, происходит уже не один год. С инициативной группой родителей сегодня общался заместитель начальника управления образования Владимира Евгений Алексеенко. К каким договоренностям пришли, знает Алексей Миронов.

Детский сад, в который не хочется ходить. В детском саду №90 на улице Юбилейной протекает крыша, осыпается штукатурка и ползают тараканы. И это, по словам взволнованных мам и пап, происходит уже не один год. С инициативной группой родителей сегодня общался заместитель начальника управления образования Владимира Евгений Алексеенко. К каким договоренностям пришли, знает Алексей Миронов.Кровля течет, воду собирают в ведра, в раздевалке плесень, а по стенам бегают тараканы. Родители воспитанников детского сада №90 показывают фотографии своей группы. Своих малышей мамы и папы боятся здесь оставлять. По мнению родителей, содержать детей в таких условиях опасно.Андрей Кратов, отец воспитанника детсада: "Выпал штукатурки кусок над лестницей, где ходят дети, хорошо, что – это было в тихий час. На очереди следующий кусок! Я боюсь своего ребёнка водить – две недели уже в садик не вожу. Также крыша течет по проводам, которая проводка на крыше, по потолку и то, что там ударит током мне тоже страшно!"Анна Комиссарова, мама воспитанника детсада: "Крыша течет, не просто так, везде стоят вёдра, а также везде распространяется грибок, который есть везде, плесень – дети болеют постоянно. Если бы были в третий группе в 16-17 год, дети были меньше горазда – это был первый год, когда пришли дети в группу. Дети болели меньше, как только мы перешли именно в девятую группу в такие антисанитарные условия".О протечках крыши руководство садика, конечно знает. И ее уже делали в 2017 году. Контракт на проведение ремонтных работ, на сумму 470 тысяч рублей, выиграла фирма ООО Виас, но по заверению заведующей детсада, подрядчик оказался недобросовестным и допустив ошибки при латании крыши, не стал устранять их по гарантийным обязательствам. В результате, крыша продолжает течь. На встречу с родителями приехал и замначальника управления образования Евгений Алексеенко. По словам представителя управления образования, на данный момент проблема с кровлей решается в арбитражном суде. Но сейчас ремонтировать плоскую кровлю в любом случае нельзя.Евгений Алексеенко, зам.начальника управления образования: "В любом случае, ремонт кровли, по решению суда. Фирмой подрядчиком, на которой гарантийные обязательства. Либо за бюджетные деньги, если решения суда, к тому времени не будет. Как только будут положительные суточные температуры – ремонт кровли будет выполнен. В обязательном порядке".Что же делать, если из-за протечек с потолка падает штукатурка? Решение удалось найти прямо на месте. Родителям пообещали, что не будут больше водить малышей по лестнице, где отвалилась часть штукатурки. Теперь проходить в свою группу дети будут через соседнюю.Дарья Мякотина, заведующая детским садом №90: "В связи со сложившийся ситуацией администрацией детского сада будет принято решение о переведении детей из группы №9 в раздевальную комнату группы №7. Данные группы находятся рядом друг с другом и сами по себе являются смежными. Дети будут приходить, совместно с родителями в раздевалку группы №7, раздеваться и попадать в свою группу, к своим воспитателям".Но вопросы у родителей не только по текущей крыше. Взволнованные мамы говорят, что в садике кругом тараканы. И что самим родителям приходится покупать различные средства борьбы с насекомыми, но и это не спасает.-Они уже ведут себя у нас в группе как хозяева, они кидаются на детей. Мы, когда были в третий группе, мой ребенок рассказывает: Мама, я, когда сплю по нам ползают жуки! Мы, когда разговаривали с воспитателем, посмеялись! Сказали, что, наверное, скорее всего, она у вас Андерсоном растёт и после вот этих вот видео, когда они толпами под матрасами бегают, скажите, что мой ребенок врал!Заведующая детским садом уверяет, что насекомых травят регулярно — раз в 2-3 месяца. Как того требуют правила. Здесь тараканов травили 16 ноября 2018 года, а новая комплексная обработка учреждения будет проведена уже в эту пятницу. По словам Алексеенко уже сегодня в сад должна прийти очередная комиссия из управления образования, которая оценит состояние дошкольного учебного учреждения и решит, какие шаги нужно предпринять для решения всех вопросов.