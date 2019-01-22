Константин Богомолов вышел на связь с поклонниками. Режиссер рассказал, что после драки с ревнивым актером Максимом Виторганом ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Константин Богомолов вышел на связь с поклонниками. Режиссеррассказал, что после драки с ревнивым актером Максимом Виторганом ему пришлосьобратиться за медицинской помощью.В личном микроблоге Константин опубликовал пост, в которомсообщил, что врачи буквально собирали его лицо. Богомолов отметил, что его самочувствиенормализовалось и он готов подумать о работе."Дорогие инеравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанныйв двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличноесостояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вамневероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скороприступаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала знаменитость в Сети."Ибо нефиг спать с чужойженой! Поступок Максима не одобряю, но его понимаю", "Эх макс зря совсемне открутил этому интелегентишке его нос!!!", "А думала сплетни.. Пронос", "А на какую реакцию Виторгана вы рассчитывали ???)))Честно ,я тоже неожидал от Максима подобного,но значит сработал звериный инстинкт защиты))Виторган проявил слабость ,значит любит))", – рассуждали интернет-обыватели.Напомним, накануне супруг Ксении Собчак актер Максим Виторганнапал на режиссера Константина Богомолова в столичном кафе. На глазах у посетителей супруг гламурной блондинки подошел к режиссеру, затем они поспорили, после чего вышли на улицу. За дверями заведения Богомолов и Виторган сцепились. Режиссер вернулся, как говорят очевидцы, с окровавленным лицом.Говорят,нервы у популярного актера не выдержали слухов о тайном романе его жены,телеведущей Ксении Собчак, и Богомолова.