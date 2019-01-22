Начинающие предприниматели России получили уникальный шанс.
Секретами успешного бизнеса с ними готов поделиться сам Сергей Нетиевский. Экс-директора
Уральских пельменей не смущают многочисленные иски, поданные в суд
его бывшими коллегами.
Начинающие предприниматели России получили уникальный шанс.
Секретами успешного бизнеса с ними готов поделиться сам Сергей Нетиевский. Экс-директора
"Уральских пельменей" не смущают многочисленные иски, поданные в суд
его бывшими коллегами.
Полезное с приятным: путешествие на шикарных яхтах и
мастер-классы по бизнесу – такой набор услуг предлагает всем желающим Сергей
Нетиевский. Бывший директор "Уральских пельменей" приглашает начинающих
предпринимателей отправиться с ним на Сейшелы.
"Это буйная флора и причудливая фауна коралловых рифов
и островных заповедных мест, километры белоснежных пляжей и креветки размером с
тарелку. Это Команда людей, объединенная духом свободы", – завлекает
клиентов своего нового бизнеса бывший "Уральский пельмень".
В течение 10 дней Нетиевский будет организовывать
интерактивные семинары для бизнесменов, в том числе и по "актерскому
мастерству в бизнес-проектах". Кроме того, экс-директор всегда любил путешествовать.
Актер признается, что совместить эти два дела он решил по совету друзей,
передает
Бывшего директора не смущает
тот факт, что уже несколько лет длятся судебные разбирательства с его прежним
коллективом. Экс-коллеги обвиняют его, в частности, в присвоении гонораров за
выступления. Нетиевский, в свою очередь, недавно выдвинул ответное обвинение
участникам коллектива "Уральские пельмени". Он считает, что бывшие
коллеги "перешли границы из-за звездности и жажды денег".