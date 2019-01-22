Начинающие предприниматели России получили уникальный шанс. Секретами успешного бизнеса с ними готов поделиться сам Сергей Нетиевский. Экс-директора Уральских пельменей не смущают многочисленные иски, поданные в суд его бывшими коллегами.

Начинающие предприниматели России получили уникальный шанс.Секретами успешного бизнеса с ними готов поделиться сам Сергей Нетиевский. Экс-директора"Уральских пельменей" не смущают многочисленные иски, поданные в судего бывшими коллегами.Полезное с приятным: путешествие на шикарных яхтах имастер-классы по бизнесу – такой набор услуг предлагает всем желающим СергейНетиевский. Бывший директор "Уральских пельменей" приглашает начинающихпредпринимателей отправиться с ним на Сейшелы."Это буйная флора и причудливая фауна коралловых рифови островных заповедных мест, километры белоснежных пляжей и креветки размером старелку. Это Команда людей, объединенная духом свободы", – завлекаетклиентов своего нового бизнеса бывший "Уральский пельмень".В течение 10 дней Нетиевский будет организовыватьинтерактивные семинары для бизнесменов, в том числе и по "актерскомумастерству в бизнес-проектах". Кроме того, экс-директор всегда любил путешествовать.Актер признается, что совместить эти два дела он решил по совету друзей,передаетБывшего директора не смущаеттот факт, что уже несколько лет длятся судебные разбирательства с его прежнимколлективом. Экс-коллеги обвиняют его, в частности, в присвоении гонораров завыступления. Нетиевский, в свою очередь, недавно выдвинул ответное обвинениеучастникам коллектива "Уральские пельмени". Он считает, что бывшиеколлеги "перешли границы из-за звездности и жажды денег".