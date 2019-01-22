Уточнение понятия социальное государство в законах поможет выполнить майский указ президента. Так прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

Уточнение понятия "социальное государство" в законахпоможет выполнить майский указ президента. Так прокомментировал предложениеспикера Госдумы Вячеслава Володина глава Федерации независимых профсоюзов МихаилШмаков.Профсоюзный лидер напомнил, что в майском указеВладимира Путина сделан большой акцент на социальную сферу. Раскрытие самого определения"социальное государство" будетспособствовать выполнению всех положений этого документа и в целом политики,которая сейчас проводится на очеловечивание экономики, считает Шмаков.По его мнению, это понятие важно более четко прописатьне только в Конституции, но и в законах, которые основываются на ней. Вчастности, Шмаков упомянул Закон о социальном страховании и Трудовой кодекс."В этом отношении здесь предстоит большаязаконотворческая работа", – приводит слова главы ФНПР.Ранее Вячеслав Володин предложил более полнораскрыть в законодательстве определение"социальное государство". Глава Госдумы связал это сзапросом общества на социальную справедливость."За время, которое прошло смомента принятия Конституции, возникло большое количество новыхсоциально-экономических практик, например, профессий и форм занятости", -сказал спикер.Конституция, принятая 25 лет назад, определила путьи приоритеты развития России как сильного, демократического, правового исоциального государства."Реализацияпринципов социального государства, создания условий, обеспечивающих достойнуюжизнь и свободное развитие человека, которые установлены седьмой статьей Конституции,– это ключевой запрос общества к конституционной системе. По сути, это запросна социальную справедливость", – указал Володин.Он предложил оценить потенциал Основного закона иадаптировать его к новым вызовам и требованиям времени. Руководитель нижнейпалаты парламента пояснил, что такой подход полностью соответствует широкораспространенной в мировой практике доктрине "живой конституции".