Уточнение понятия социальное государство в законах
поможет выполнить майский указ президента. Так прокомментировал предложение
спикера Госдумы Вячеслава Володина глава Федерации независимых профсоюзов Михаил
Шмаков.
Уточнение понятия "социальное государство" в законах
поможет выполнить майский указ президента. Так прокомментировал предложение
спикера Госдумы Вячеслава Володина глава Федерации независимых профсоюзов Михаил
Шмаков.
Профсоюзный лидер напомнил, что в майском указе
Владимира Путина сделан большой акцент на социальную сферу. Раскрытие самого определения"социальное государство" будет
способствовать выполнению всех положений этого документа и в целом политики,
которая сейчас проводится на очеловечивание экономики, считает Шмаков.
По его мнению, это понятие важно более четко прописать
не только в Конституции, но и в законах, которые основываются на ней. В
частности, Шмаков упомянул Закон о социальном страховании и Трудовой кодекс.
"В этом отношении здесь предстоит большая
законотворческая работа", – приводит слова главы ФНПР.
Ранее Вячеслав Володин предложил более полно
раскрыть в законодательстве определение
"социальное государство". Глава Госдумы связал это с
запросом общества на социальную справедливость.
"За время, которое прошло с
момента принятия Конституции, возникло большое количество новых
социально-экономических практик, например, профессий и форм занятости", -
сказал спикер.
Конституция, принятая 25 лет назад, определила путь
и приоритеты развития России как сильного, демократического, правового и
социального государства.
"Реализация
принципов социального государства, создания условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, которые установлены седьмой статьей Конституции,
– это ключевой запрос общества к конституционной системе. По сути, это запрос
на социальную справедливость", – указал Володин.
Он предложил оценить потенциал Основного закона и
адаптировать его к новым вызовам и требованиям времени. Руководитель нижней
палаты парламента пояснил, что такой подход полностью соответствует широко
распространенной в мировой практике доктрине "живой конституции".