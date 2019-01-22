Популярный певец разместил домашнее сэлфи в своем микроблоге в Instagram. Многие подписчики Влада Топалова остались недовольны постом и раскритиковали внешность музыканта.

Популярный певец разместил домашнее сэлфи в своем микроблоге в Instagram. Многие подписчики Влада Топалова остались недовольны постом и раскритиковали внешность музыканта.На снимке, опубликованном в минувший понедельник, исполнитель лежит в постели и широко улыбается в объектив камеры. "Вот такое настроение вы мне дарите! Спасибо! Всем такого же и желаю", – написал .Некоторые пользователи отметили, что музыкант сильно изменился и стал выглядеть отталкивающе.Один из подписчиков даже предположил, что причиной этого могло статьзлоупотребление опасными веществами. "Что наркотики делают с людьми? Какшарпей", "Я испугалась", "На Джеки Чана похож", "Джеки, ты ли это?", "Какойстрашный", – писали комментаторы.Но поклонники поспешили выступить в защитупевца. "Красивый и всегда веселый!", "Какой ты искренний!", "Всегда честный иоткрытый", "Такое настоящее счастье", "Заразительное фото! Улыбнулась!", – отмечалиочарованные пользователи.