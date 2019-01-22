Популярный певец разместил домашнее сэлфи в своем микроблоге в Instagram. Многие подписчики Влада Топалова остались недовольны постом и раскритиковали внешность музыканта.
Популярный певец разместил домашнее сэлфи в своем микроблоге в Instagram. Многие подписчики Влада Топалова остались недовольны постом и раскритиковали внешность музыканта.
На снимке, опубликованном в минувший понедельник, исполнитель лежит в постели и широко улыбается в объектив камеры. "Вот такое настроение вы мне дарите! Спасибо! Всем такого же и желаю", – написал .
Некоторые пользователи отметили, что музыкант сильно изменился и стал выглядеть отталкивающе.
Один из подписчиков даже предположил, что причиной этого могло стать
злоупотребление опасными веществами. "Что наркотики делают с людьми? Как
шарпей", "Я испугалась", "На Джеки Чана похож", "Джеки, ты ли это?", "Какой
страшный", – писали комментаторы.
Но поклонники поспешили выступить в защиту
певца. "Красивый и всегда веселый!", "Какой ты искренний!", "Всегда честный и
открытый", "Такое настоящее счастье", "Заразительное фото! Улыбнулась!", – отмечали
очарованные пользователи.