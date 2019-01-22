Калужские единороссы исполнили мечту детей и организовали поездку школьниц в Великий Устюг. Дети посетили вотчину Деда Мороза и побывали на Тропе Сказок.

Калужские единороссыисполнили мечту детей и организовали поездку школьниц в Великий Устюг. Детипосетили вотчину Деда Мороза и побывали на "Тропе Сказок".Перед Новым годом юные жители Калужскойобласти написали записки о своих мечтах и развесили их на "Елке добра" вконцертном зале областной филармонии. Секретарю регионального отделения партии ВикторуБабурину досталась коллективная мечта детей – побывать на родине Деда Мороза.Детей в увлекательной поездке сопровождала глава общественного совета партийного проекта "Новаяшкола", местный депутат Оксана Черкасова.Одна из школьниц Александра Пашутина поделиласьсвоими впечатлениями о поездке: "Мне очень понравилось в Великом Устюге,там было как в сказке. Побывав здесь, начинаешь верить в чудеса. Вотчина ДедаМороза – место чудес, волшебства и исполнения желаний!".В свою очередь, организатор путешествия Виктор Бабуринвыразил надежду на то, что юные жители Калужской области надолго запомнят его. "Я очень рад, что эта поездка позволила импознакомиться с Великим Устюгом, получить массу впечатлений и побывать напознавательных экскурсиях", – сказал единоросс.