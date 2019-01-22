Калужские единороссы
исполнили мечту детей и организовали поездку школьниц в Великий Устюг. Дети
посетили вотчину Деда Мороза и побывали на Тропе Сказок.
Калужские единороссы
исполнили мечту детей и организовали поездку школьниц в Великий Устюг. Дети
посетили вотчину Деда Мороза и побывали на "Тропе Сказок".
Перед Новым годом юные жители Калужской
области написали записки о своих мечтах и развесили их на "Елке добра" в
концертном зале областной филармонии. Секретарю регионального отделения партии Виктору
Бабурину досталась коллективная мечта детей – побывать на родине Деда Мороза.
Детей в увлекательной поездке сопровождала глава общественного совета партийного проекта "Новая
школа", местный депутат Оксана Черкасова.
Одна из школьниц Александра Пашутина поделилась
своими впечатлениями о поездке: "Мне очень понравилось в Великом Устюге,
там было как в сказке. Побывав здесь, начинаешь верить в чудеса. Вотчина Деда
Мороза – место чудес, волшебства и исполнения желаний!".
В свою очередь, организатор путешествия Виктор Бабурин
выразил надежду на то, что юные жители Калужской области надолго запомнят его. "Я очень рад, что эта поездка позволила им
познакомиться с Великим Устюгом, получить массу впечатлений и побывать на
познавательных экскурсиях", – сказал единоросс.