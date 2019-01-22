Когда в корпусах Струнинской больницы начнут лечить пациентов? Депутаты ЗакСобрания обеспокоены ситуацией вокруг медгородка в Струнино. Народные избранники недовольны, что дерматологический и психоневрологический корпуса, отремонтированные на бюджетные деньги больше месяца назад, простаивают без дела. Насущные вопросы члены комитета по соц. политике и здравоохранению задали сегодня новому руководителю Облздрава Алексею Мозалёву. В ходе разговора выяснилось, что областные власти еще не определились какую именно помощь оказывать в отремонтированных помещениях. Подробности у Оксаны Любимовой.

Когда в корпусах Струнинской больницы начнут лечить пациентов? Депутаты ЗакСобрания обеспокоены ситуацией вокруг медгородка в Струнино. Народные избранники недовольны, что дерматологический и психоневрологический корпуса, отремонтированные на бюджетные деньги больше месяца назад, простаивают без дела. Насущные вопросы члены комитета по соц. политике и здравоохранению задали сегодня новому руководителю Облздрава Алексею Мозалёву. В ходе разговора выяснилось, что областные власти еще не определились какую именно помощь оказывать в отремонтированных помещениях. Подробности у Оксаны Любимовой.Ремонт дерматовенерологического и психиатрических отделений многострадальной Струнинской больницы давно закончен. А лечить пациентов там до сих пор не начали. Почему полностью готовые к эксплуатации корпуса простаивают без дела, депутаты Законодательного Собрания спросили у нового директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева.Наталья Пронина, депутат Законодательного Собрания области: "Здания-то отремонтированы. У нас сейчас в наличии два здания. Они у нас уже месяц стоят пустые. Это деньги области. Как дальше? Мы ждем, когда откроются отделения. Отделения готовы. Когда они будут открыты?"Директор облздрава пояснил, ситуация с запуском закрытых на ремонт отделений неоднозначная. Вопрос востребованности в Струнино именно дерматологической и психиатрической помощи сейчас изучают главные внештатные специалисты Министерства Здравоохранения. По словам Алексея Мозалева, сейчас важнее ремонт еще двух корпусов медицинского городка, где располагаются терапевтическое и неврологическое отделения. Их реконструкция должна начаться в ближайшее время и вопрос куда переселять больных остается открытым.Алексей Мозалёв, директор областного департамента здравоохранения: "Что касается терапии и неврологии. Я считаю, что показатели и актуальность данного вида помощи она актуальнее и необходимее. Это пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения их реабилитационная возможность. Дерматовенерология, она на сегодняшний день уходит от специализированной помощи на койках".Некуда будет переводить и пациентов, и медицинский персонал взрослой поликлиники в случае невозможности капитального ремонта здания постройки 20-х годов прошлого века. Оно тоже давно в плачевном состоянии. Разрешат там ремонт или вовсе признают строение аварийным тоже пока неизвестно. Проект проходит экспертизу. И не исключено, что отремонтированные корпуса больницы потребуются для того, чтобы даже на время не оставить струнинцев без поликлинической помощи.Алексей Мозалёв, директор областного департамента здравоохранения: "Проводят прием врачи и оказывается помощь более чем по 15 профилям. Это слаженный хороший коллектив, который длительное время формировался и оказывает помощь. Жители благодарны и не хотят терять такую возможность, чтобы и в дальнейшем помощь специализированная оказывалась на территории города Струнино. Мы прилагаем к этому максимальные усилия".Исполняющий обязанности главного врача Александровской райбольницы тоже настаивает ремонт в Струнино не зря начали с дерматологического и психоневрологического отделений. Готовность принимать таких больных подтвердили областные диспансеры во Владимире. В подтверждение небольшой востребованности этих видов помощи именно в Струнино Павел Морозов называет цифры.Павел Морозов, и. о. главного врача Александровской райбольницы: "За этот год мы в дерматологический диспансер направили всего 12 человек на койки специализированной медицинской помощи. Психиатрических больных мы за полгода увезли только пять. Нам диспансеры обещали взять на себя эту помощь, они взяли. Отказов у нас нет".Сергей Корнишов, заместитель председателя ЗакСобрания области: "Мне кажется, что сейчас подход более хозяйственный и он складывается из нужд и потребностей людей".Тем не менее областные парламентарии намерены пристально следить за оказанием медицинской помощи в Струнино. Подводя итоги обсуждения этого вопроса, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков сказал, что у депутатов по прежнему осталось много вопросов по работе больницы.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению ЗакСобрания области: "Давайте, мы откроем, как планировалось ранее. Давайте мы их откроем, давайте начнем оказывать там медицинские услуги, а уже потом вы будете оценивать доступность, качество, целесообразность. И тогда будете принимать решения по модернизации здравоохранения в Струнино. Я считаю, что эта позиция должна быть как минимум услышана".Точка в сроках начала работы отремонтированных корпусов и возможности проведения капитальной реконструкции здания взрослой поликлиники в Струнино, по заверениям Алексея Мозалёва, должна быть поставлена в конце этой недели, когда эксперты Минздрава озвучат свои заключения. А полный объем работ по ремонту всего больничного городка в Струнино должен завершится к концу 2019 года. На эти цели в областном бюджете уже заложено 25 миллионов рублей.