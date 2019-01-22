Журналисты побеседовали с Андреем Кончаловским о его венчании с Юлией Высоцкой. Режиссер объяснил необычный выбор места для таинства.

Журналисты побеседовали с Андреем Кончаловским о его венчании с Юлией Высоцкой. Режиссер объяснил необычный выбор места для таинства.Юлия Высоцкая и обвенчались на 21-м году совместной жизни. Причем супруги предпочли не афишировать это знаменательное событие. Можно сказать, журналисты узнали об этом случайно. Однако когда представители СМИ связались с Андреем Кончаловским, он не стал отпираться.Но почему был выбран именно храм в Пскове, прославленный режиссер не захотел объяснять. "Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор – исключительное место", – цитирует Андрея Кончаловского . Что касается Юлии Высоцкой, то она и ее официальный представитель предпочли не комментировать происшедшее.Напомним, таинство прошло в воскресенье, 20 января, в Троицком соборе Псковского кремля. Венчал пару митрополит Псковский и Порховский Тихон. Гостей было немного, только самые близкие.Говорят, церемонией венчания Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая положили конец упорным слухам о разладе в их семье, которые появились недавно. Поводом для таких разговоров послужили умозаключения фанатов пары, что, дескать, режиссер и актриса редко фотографируются вместе, не выходят в свет.В Сети постоянно говорят о том, что отношения Кончаловского и Высоцкой оказались в кризисе после страшной автомобильной аварии, случившейся несколько лет назад, жертвой которой стала их дочь Мария. Девушка серьезно пострадала и даже впала в кому. Супруги предпочитают не обсуждать с журналистами эту тему, поэтому что точно происходит сейчас с Машей никто не знает.