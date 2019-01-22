В семье Алены разворачивается настоящая драма. После явных улик, свидетельствующих на неверность ее мужа, красавица решилась на крайние меры. О том, что светская львица намерена предпринимать дальше, Дни.Ру рассказал ее адвокат.

В семье Алены разворачивается настоящая драма. После явных улик, свидетельствующих на неверность ее мужа, красавица решилась на крайние меры. О том, что светская львица намерена предпринимать дальше, "Дни.Ру" рассказал ее адвокат."Мой постоянный доверитель обратилась ко мне с просьбой начать непростой бракоразводный процесс, в рамках которого, поставлена задача по расторжению брака, определению места жительства ребкнка и разделу совместно нажитого в браке имущества", – говорит адвокат."Процесс будет непростым, поскольку никакого консенсуса по данным вопросам со стороной супруга не достигнуто. Более того, ситуация осложнена еще и тем, что, являясь публичной персоной, Алена вынуждена какие-то крайне конфиденциальные, личные, интимные вещи предать огласке. К тому же повод к расторжению брак очень болезненный для Алены и замалчивать семейную историю дальше она считает невозможным. В настоящее время идет подготовительный процесс по формированию основных требований к супругу, по всем спорным моментам", – заверил представитель Кравец.Напомним, что главная светская львица столицы случайно обнаружила под семейным ложем чужие трусы – уронила кольцо, нагнулась и увидела предмет интимного дамского гардероба. Объяснения мужа она и слушать не захотела – в тот же вечер из дома на Рублевке уехала жить в московскую квартиру. Очевидно, измена случилась в ту пору, когда отдыхала с дочерью на горнолыжном курорте в Куршевеле.Но многочисленны поклонники Алены надеются, что ей удастся помириться с мужем. Хотя бы ради общей дочери. Тем более, что кризисные ситуации случаются в любой семье, а жить со звездой – тяжелый труд...