Против шумной стройки и высоток под окнами. Жители сразу нескольких домов в Добром против точечной застройки на месте бывшего детского сада. О том, что застройщик уже получил разрешение на строительство 16-ти и 18-этажных домов, люди узнали только в конце 2018-го года и пришли в ужас.

Против шумной стройки и высоток под окнами. Жители сразу нескольких домов в Добром против точечной застройки на месте бывшего детского сада. О том, что застройщик уже получил разрешение на строительство 16-ти и 18-этажных домов, люди узнали только в конце 2018-го года и пришли в ужас. Жители рассказали, что на участок земли в районе улицы Комиссарова, 15 разные застройщики претендуют уже не в первый раз. Однако раньше своё право на спокойную жизнь и соблюдение градостроительных норм людям удавалось отстоять. Несколько лет назад в подобной ситуации профильное управление мэрии встало на сторону жителей и даже выиграло суды с собственником земли и потенциальным застройщиком. Однако в прошлом году, в период, когда градостроительные полномочия от муниципалитета передали области, уже новый застройщик получил-таки разрешение на строительство, причём мнения жителей никто не спрашивал. Как сообщили в мэрии теперь подобные решения приходится расхлёбывать городу. В мэрии сообщили, что уже передали документы по этой ситуации в областную прокуратуру.