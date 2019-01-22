Халатность железнодорожных ремонтников чуть было не привела к трагедии. Региональное управление ФСБ выявило и задокументировало противоправную деятельность руководителя Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги. Установлено, что в ноябре прошлого года ремонтная бригада занималась работами на железнодорожных путях.

Халатность железнодорожных ремонтников чуть было не привела к трагедии. Региональное управление ФСБ выявило и задокументировало противоправную деятельность руководителя Владимирской дистанции пути Горьковской железной дороги. Установлено, что в ноябре прошлого года ремонтная бригада занималась работами на железнодорожных путях. А после, забывчивые ремонтники оставили на рельсах шанцевый инструмент. 6 ноября в оставленный на железнодорожных путях набор инструментов врезалась скоростная Ласточка, которая следовала из Нижнего Новгорода в Москву. Внештатная ситуация произошла на перегоне станции Болдино – станции Костерево. В результате, электричка и ж/д пути получили повреждения от аварии, да и график движения поездов был нарушен. Заведено уголовное дело.