Музыкант разместил фотографию со своим наследником в Instagram. Теплый семейный снимок растрогал поклонников Сергея Лазарева.

Музыкант разместил фотографию со своим наследником в Instagram. Теплый семейный снимок растрогал поклонников Сергея Лазарева.Исполнитель отправился в отпуск вместе с пятилетним сыном. На снимке с отдыха он лежит в гамаке вместе с Никитой. "Тотальный релакс... С сынулей решили захватитьеще немного солнца...", – написал .Подписчики певца остались довольны фотографией и похвалили молодого отца за заботу о ребенке. "Какие милые!", "Крутые пацаны!", "Вот это действительно тотальный релакс. Никита – прелесть. Милости сплошные", "Сергей любит своего сына и души в нем не чает. Это самое главное", "Солнечные мальчишки!", "Как же повезло вашему сыну! Вы очень хороший папа!" – писали пользователи.Многие комментаторы поинтересовались, почему мама Никиты не присоединилась к ним. "А маме не обидно, что вы не фотографируетесь вместе?", "А жена где?", "Кто мать?", – спрашивали комментаторы. Однако проигнорировал все назойливые вопросы.