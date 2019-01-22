В США уже ровно месяц тысячи сотрудников госучреждений остаются без зарплаты, из-за так называемого шатдауна. На днях в центре Вашингтона открылась открылась бесплатная столовая для бюджетников и их семей. Волонтёры признаются, что едва успевают обслуживать всех, кто стоит в очереди за сендвичами и супом.

В США уже ровно месяц тысячи сотрудников госучреждений остаются без зарплаты, из-за так называемого "шатдауна". На днях в центре Вашингтона открылась открылась бесплатная столовая для бюджетников и их семей. Волонтёры признаются, что едва успевают обслуживать всех, кто стоит в очереди за сендвичами и супом.22 декабря прошлого года правительство США частично приостановило свою деятельность — из-за того, что республиканцы и демократы не могут договориться по проекту временного госбюджета. Главный объект разногласий — стена на границе с Мексикой. Трамп требует на её строительство 5 миллиардов долларов. Демократы отказываются одобрить выделение денег.Очередное предложение американского президента о мерах прекращения шатдауна рассмотрят во вторник в американском Конгрессе, сообщает телеканал "Россия 24".