Службы спасения приступили к тушению пожара, который начался на двух судах в Керченском проливе. На борту кораблей, ходящих под флагом Танзании, находится сжиженный газ. Как отмечают в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы, существует серьезная угроза взрыва.

Службы спасения приступили к тушению пожара, который начался на двух судах в Керченском проливе. На борту кораблей, ходящих под флагом Танзании, находится сжиженный газ. Как отмечают в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы, существует серьезная угроза взрыва."Поисково-спасательная операция будет вестись постоянно (пока не найдут всех членов экипажа — прим. ТАСС). Угроза взрыва газа есть", — сообщил собеседник агентства.По уточненным данным,11 человек погибли в результате инцидента на двух судах в Черном море в понедельник, 12 спасены, судьба еще 9 пока не ясна.