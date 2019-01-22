Сотрудники Госавтоинспекции стараются снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы для выявления водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, проводилось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».В период мероприятия пятеро водителей, находившихся в состоянии опьянения, привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», трое водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования и в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».Инспекторы дорожно-патрульной службы Юго-Восточного административного округа города Москвы беседовали с участниками дорожного движения о недопущение управления транспортным средством в состоянии опьянения, о необходимости повышения культуры поведения на дороге.Сотрудники Госавтоинспекции стараются снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых могут пострадать, а возможно, даже погибнуть люди, и напоминают, что алкоголь и дорога - несовместимы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18