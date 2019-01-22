Пенсионер сыграл на саксофоне, а когда гостья ушла обнаружил пропажу 2 принадлежащих ему мобильных телефонов...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 38-летнюю ранее судимую приезжую по подозрению в краже мобильных телефонов из квартиры пенсионера.В полицию поступило заявление о краже от 72-летнего мужчины, проживающего в одном из домов по Кременчугской улице.Установлено, что потерпевший познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в гости. Пенсионер сыграл на саксофоне, а когда гостья ушла обнаружил пропажу 2 принадлежащих ему мобильных телефонов.Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Подозреваемая в краже задержана участковым уполномоченным полиции на улице Ватутина. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93