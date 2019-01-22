Захватчик рейса Сургут-Москва задержан. Силовики штурмомвзяли самолет, пьяного злоумышленника сняли с борта. Выясняют, как ему удалосьпронести с собой оружие.Новость дополняется

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