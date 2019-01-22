Захватчик рейса Сургут-Москва задержан. Силовики штурмом
взяли самолет, пьяного злоумышленника сняли с борта. Выясняют, как ему удалось
пронести с собой оружие.
<a href="http://33live.ru/novosti/22-01-2019-nadeyus-ne-umrem-siloviki-vzyali-shturmom-zaxvachennyj-rejs-surgut-moskva.html" target="_blank">Надеюсь, не умрем: силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут-Москва</a> - Захватчик рейса Сургут-Москва задержан. Силовики штурмом
взяли самолет, пьяного злоумышленника сняли с борта. Выясняют, как ему удалось
пронести с собой оружие.
[url=http://33live.ru/novosti/22-01-2019-nadeyus-ne-umrem-siloviki-vzyali-shturmom-zaxvachennyj-rejs-surgut-moskva.html]Надеюсь, не умрем: силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут-Москва[/url] - Захватчик рейса Сургут-Москва задержан. Силовики штурмом
взяли самолет, пьяного злоумышленника сняли с борта. Выясняют, как ему удалось
пронести с собой оружие.