Противоречивые данные поступают из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил незапланированную посадку рейс Сургут-Москва. Имя пассажира, пытавшегося захватить лайнер, известно – однако сообщается, что он до сих пор не задержан.

Противоречивые данные поступают из аэропортаХанты-Мансийска, где совершил незапланированную посадку рейс Сургут-Москва. Имяпассажира, пытавшегося захватить лайнер, известно – однако сообщается, что ондо сих пор не задержан.Машины скорой помощи направляются к рейсу Сургу-Москва,неожиданно оказавшемуся в Ханты-Мансийске. В аэропорту выставлено полицейскоеоцепление, сообщают телеграм-каналы Mash и Lifeshot.Сообщения поступают противоречащие друг другу: одниутверждают, что на борту самолета был очередной пьяный дебош, виновникзадержан. Однако, по последним данным, пассажиры все еще на борту рейсаСургут-Москва, а силовики готовят операцию по их освобождению.Мужчина, захвативший самолет Сургут-Москва, был ранее судимза кражи, наркотики и хулиганство. Злоумышленник не раз оказывался в сводкахполиции. В начале 2000-х мужчина был судим за разбой, кражи и продажу героина. Крометого, он привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов,мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественном месте.Ранее сообщалось, что пассажир рейса ПавелШаповалов потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Экипажуудалось убедить его, что лайнеру необходима посадка в Ханты-Мансийске.После приземления рейса аэропорт Ханты-Мансийска был оцеплен. По даннымРЕН ТВ, из салона судна не выпускают пассажиров. Национальныйантитеррористический комитет заявил, что появившаяся ранее информация озадержании захватчика рейса Сургут-Москва не находит подтверждения – злоумышленник все еще наборту.