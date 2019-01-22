Противоречивые данные поступают из аэропорта
Ханты-Мансийска, где совершил незапланированную посадку рейс Сургут-Москва. Имя
пассажира, пытавшегося захватить лайнер, известно – однако сообщается, что он
до сих пор не задержан.
Противоречивые данные поступают из аэропорта
Ханты-Мансийска, где совершил незапланированную посадку рейс Сургут-Москва. Имя
пассажира, пытавшегося захватить лайнер, известно – однако сообщается, что он
до сих пор не задержан.
Машины скорой помощи направляются к рейсу Сургу-Москва,
неожиданно оказавшемуся в Ханты-Мансийске. В аэропорту выставлено полицейское
оцепление, сообщают телеграм-каналы Mash и Lifeshot.
Сообщения поступают противоречащие друг другу: одни
утверждают, что на борту самолета был очередной пьяный дебош, виновник
задержан. Однако, по последним данным, пассажиры все еще на борту рейса
Сургут-Москва, а силовики готовят операцию по их освобождению.
Мужчина, захвативший самолет Сургут-Москва, был ранее судим
за кражи, наркотики и хулиганство. Злоумышленник не раз оказывался в сводках
полиции. В начале 2000-х мужчина был судим за разбой, кражи и продажу героина. Кроме
того, он привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов,
мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Ранее сообщалось, что пассажир рейса Павел
Шаповалов потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Экипажу
удалось убедить его, что лайнеру необходима посадка в Ханты-Мансийске.
После приземления рейса аэропорт Ханты-Мансийска был оцеплен. По данным
РЕН ТВ, из салона судна не выпускают пассажиров. Национальный
антитеррористический комитет заявил, что появившаяся ранее информация о
задержании захватчика рейса Сургут-Москва не находит подтверждения – злоумышленник все еще на
борту.