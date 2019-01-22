Известный астролог Павсекакий Богданов предсказал будущее самых ярких женщин отечественного шоу-бизнеса – балерины Анастасии Волочковой и телеведущей Ольги Бузовой. Выяснилось, что звезды будут милостивы только к одной из них.

Известный астролог Павсекакий Богданов предсказал будущеесамых ярких женщин отечественного шоу-бизнеса – балерины Анастасии Волочковой и телеведущейОльги Бузовой. Выяснилось, что звезды будут милостивы только к одной из них.Богданов отметил, что несмотря на то, что знаменитостиродились в один день, 20 января, судьба им предначертана разная. Фортуна будетблаговолить Бузовой, а вот Волочковой придется несладко."У Бузовой будет еще несколько браков, успех продержится до50 лет, также идет постоянное поддержание формы и тому подобное. ГороскопВолочковой же напоминает "сбитого летчика". Нет ни личной жизни, ни деловойсферы, ни творчества, ничего. Но все же по всякому информационному поводу онабудет пытаться держать страну "за горло" еще лет десять, – заметил астролог.Меж тем, он отметил, что Ольга и Анастасия во многом похожи,у них один психотип. Обе знаменитости находятся в вечном творческом поиске. Они никогдане бывают довольны своей личной жизнью, мужчиной, который рядом, они всегдаищут кого-то получше. Об этом сообщает .Напомним, что теледива Ольга Бузова отпраздновала свое 33-летиево Франции, на горнолыжном курорте в Куршевеле. Звезду сопровождала свита, состоящая из родственников и подруг. Проставленная танцовщица АнастасияВолочкова, в свою очередь, свое 43-летие отмечала два дня. Сначала ее поздравляли дочь Ариадна, бывшиймуж Игорь Вдовин и нынешний возлюбленный. А на следующий вечер в грузинскомресторане "Мегрелия" артистка собрала близких друзей.