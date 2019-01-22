У Лады есть многие российские центры дилеров.

Приобрести машину, которую выпустил отечественный бренд, имеются возможность в тридцати шести семи автомобильных салонах, или здесь LADA XRAY Cross Это число не стало окончательной цифрой. Машины этой модели можно купить в пределах в любого региона России. Места, где их продают, имеются повсеместно. Сделать выбор модели, узнать цену, спросить о скидках, которые предлагает современный российский производитель, покупателям можно, пройдя по ссылке, указанной выше. Ожидают, что мест, где продают этот автомобиль, станет ещё больше. Планируют открывать еще двадцать пять мест торговли. Лада имеет конкурентов. Это Рено и Киа. У первого бренда сто восемьдесят четыре места, где осуществляется продажа Рено. Киа продают в ста шестидесяти двух центрах дилеров. Надо сказать, в отношении к местам торговли АвтоВАЗ занял место абсолютного лидера. Внедорожники Лада новой модели, которые способны ездить по дорогам с покрытием разного качества, должны появиться в продаже третьего ноября. Первую модель можно, если есть желание, приобрести в каждом дилерском центре. Новую модель Xray Cross покажут в период ноября этого года. Информацию с характеристиками машины можно получить у дилеров Новинку представят, используя слоган Лада. Достижение новых горизонтов. В ней будут совмещены детали конструкции, которые имеет платформа Лада B/C и B0. Хэтчбек выпустят в трех комплектациях.

Это Классик, Комфорт и Luxe. Будет наличие двух пакетов с опциями. Каждый желающий может купить Lada Xray от 729,9 до 888,9 тысяч рублей. Сообщили, что за пол года уровень спроса на машину LADA XRAY Cross, которую выпустил концерн АвтоВАЗ за границей, увеличился на шестьдесят семь процентов, в сравнении с подобным периодом прошедшего года. В общем продали двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь машин с комплектами для сборки. Особенностью Лада Xray стало наличие выдвижного контейнера, который находится под сиденьем для пассажиров спереди. Предусмотрено наличие охлаждающего ящика, с комплектом ниш, подстаканников. Внутри багажного отделение устройство двойного пола. Если сложить задние сиденья, образуется площадка. Таким способом можно легко перевезти вещи любой формы и размера. Оформление дизайна компактное и солидное, высокое, динамичное. При оформлении использовали оптику со световыми диодами. Она имеет новую икс-концепцию. Крылья с дверями имеют рельефную мускулатуру. Создание особенного стиля происходило с применением дисков R17 легкого плавления, алмазной шлифовки, высокого дорожного просвета. С этим автомобилем легко маневрировать на улицах тесных городов, уверенно двигаться по поверхности грунта, снега, в условиях неровностей пейзажей в стиле урбанизма.