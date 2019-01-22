Борис Невзоров пережил страшную трагедию. Звезда фильмов Каменская, Дорогая Маша Березина, Новый русский романс рассказал об убийстве жены Анастасии.

Борис Невзоров пережил страшную трагедию. Звезда фильмов "Каменская","Дорогая Маша Березина", "Новый русский романс" рассказал об убийстве женыАнастасии.Невзоров уже много лет не может забыть тот злосчастныйвечер. Страшная картина до сих пор стоит у него перед глазами. Более того, внезапно он стал подозреваемым в этом ужасном преступлении."Я вернулсядомой и обнаружил, что она уже неживая. Это было лето, полдевятого вечера,было темно довольно. Когда я зажег свет, увидел, что все вещи валяютсяна полу, Настю нашел среди этих вещей, она лежала на полу.Я не помню, что происходило, я кричал, сосед мне помог вызватьмилицию. Это было страшно. Сначала и меня подозревали, ведь я первыйее нашел", – вспоминает артист.По словам знаменитости его вторая супруга пострадала от рукзнакомого ей человека. Ничего не подозревающая женщина сама впустилапреступника в дом."Настя зналаубийцу, сама его впустила, он был вхож в наш дом. Взял он старыйвидеомагнитофон и три колечка, которые стоили копейки", – поведал Невзоровв студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Преступник не успел предстать перед судом. Злоумышленник сам был убит.Борису до сих пор сложно вспоминать о том тяжелом для него периоде.Артист остался один с маленькой дочерью Полиной. Он долгие годы не мог начатьжить дальше."В тот момент очень помогала бабушка, которая забрала Полю в Сочи, мои друзья были рядом, поддерживали, за что им большое спасибо", – поделился актер.