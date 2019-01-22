Появилась информация о разводе сына Федора Бондарчука Сергея с женой Татой Мамиашвили. Говорят, пара готовит документы в суд.

Появилась информация о разводе сына Федора Бондарчука Сергея с женой Татой Мамиашвили. Говорят, пара готовит документы в суд.Брак Сергея Бондарчука и Татианы Мамиашвили считался идеальным. На свадьбе, которую влюбленные сыграли в 2012 году, гулял весь отечественный бомонд. Вскоре Тата подарила мужу дочь Маргариту, затем вторую наследницу – Веру.Неизвестно, почему брак дал трещину. Особо наблюдательные журналисты уже давно приметили, что Тата Мамиашвили не носит обручального кольца, что, впрочем, ничего не значит. В свете супругов тоже давно не видели, однако и это ни о чем конкретном не говорит. И все же выяснил, что Сергей Бондарчук и Тата Мамиашвили решили подать на развод. В близком окружении пока еще супругов говорят, что сейчас они готовят документы в суд.Материал дополняется