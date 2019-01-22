За океаном продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Лос-Анджелес на домашней арене Стейплс-центр одержали победу над Сент-Луис Блюз. Поединок завершился со счетом 4:3.

За океаном продолжаются матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лос-Анджелес" на домашней арене "Стейплс-центр" одержали победу над "Сент-Луис Блюз". Поединок завершился со счетом 4:3.Гости еще в первом периоде повели со счетом 2:0 после того, как российский нападающий "Сент-Луиса" дважды ассистировал на своих партнеров по команде. Однако в течение второго отрезка игры "короли" не просто отыгрались, а вышли вперед.В заключительной 20-минутке слово взял еще один россиянин "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, отдавший голевую передачу на 46 минуте и помог своей команде сравнять счет. Впрочем, последнее слово осталось за "Кингз" – спустя четыре минуты они установили окончательный счет.Еще один российский легионер в НХЛ Илья Ковальчук сыграл за "Кингз" 15 минут 15 секунд, но завершил матч без результативных действий."Сент-Луис" с 47 очками остался на 13 строчке Западной конференции и позволил "Лос-Анджелесу", занимающему 14 место, приблизиться к себе на расстояние в 3 очков.