В ходе возникшего конфликта из-за стоимости проезда злоумышленница избила водителя, затем завела машину и уехала на ней с места происшествия в неизвестном направлении...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали подозреваемую в угоне автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть полиции поступило сообщение о потасовке на проезжей части Садовой-Самотечной улицы. Полицейские установили, что в Оружейном переулке неизвестная подошла к остановившемуся автомобилю такси марки «Хендэ» под управлением 52-летнего москвича. В ходе возникшего конфликта из-за стоимости проезда злоумышленница избила водителя, затем завела машину и уехала на ней с места происшествия в неизвестном направлении. Нарядом скорой помощи мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.Сотрудниками полиции незамедлительно был введен план «Перехват». В результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на Ленинградском шоссе автоинспекторы обнаружили угнанный автомобиль. Вскоре оперативники задержали подозреваемую, которая проживала по данному адресу. Ею оказалась 27-летняя москвичка.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60