Молодой человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у потерпевшей денежные средства и ювелирные украшения...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с оперативниками ОМВД России по району Ховрино г. Москвы задержали двоих приезжих по подозрению в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции от 31-летней приезжей женщины поступило заявление о разбойном нападении в одной из квартир дома на Фестивальной улице. Потерпевшая сообщила, что в квартиру, которую она снимает, позвонил неизвестный. Она открыла дверь, и молодой человек, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал денежные средства и драгоценности. После этого в квартиру вошел второй мужчина и стал искать ценные вещи. Злоумышленники забрали телефон и сумку с денежными средствами, а затем скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по САО совместно с оперативниками ОМВД России по району Ховрино г. Москвы установили местонахождение и задержали подозреваемых на улице Лескова. Ими оказались 26 и 28-летний приезжие.Следствием УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29