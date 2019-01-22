Пассажирам рейса Сургут-Москва, задержанного в Ханты-Мансийске, придется пройти тщательную проверку перед посадкой в самолет. Меры безопасности усилены и на остальных направлениях.

Пассажирам рейса Сургут-Москва, задержанного вХанты-Мансийске, придется пройти тщательную проверку перед посадкой в самолет.Меры безопасности усилены и на остальных направлениях.Более 10 часов проведут летевшие рейсом Сургут-Москваграждане в аэропорту Ханты-Мансийска. За ними отправлен резервный борт. Встолицу они прибудут, предположительно, в 3.15 мск.На борту рейса Сургут-Москва находились более 70 пассажиров.Сейчас их жизни ничто не угрожает. Служба безопасности "Аэрофлота" итехнические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушныесуда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит пассажировотнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет.22 января пьяный пассажир рейса Сургут-Москва, угрожаяоружием, потребовал направить самолет в Афганистан. Лайнер Boeing 737-8LJ былвынужден через 15 минут после взлета изменить курс и экстренно сесть в аэропортуХанты-Мансийска.Аэропорт был оцеплен. После приземления хулигана с рейса Сургут-Москвазадержали. Это 41-летний ранее судимый россиянин Павел Шаповалов, страдающий отпсихического заболевания. Позже выяснилось, что оружия у него не было.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье обугоне воздушного судна. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы,передаетСК опубликовал короткое видео допроса предполагаемогоугонщика рейса . На вопрос, был ли у него с собой телефон, Шаповаловотвечает утвердительно.Тем временем журналисты связались с бывшей женой захватившегорейс Павла Шаповалова. Женщина удивлена его поступком. Параразвелась 15 лет назад – и, по словам экс-супруги, тогда Павел "былнормальным". Объяснений поступку Шаповалова ни она, ни сестразлоумышленника не находят – по их словам, он просто уехал в Сургут, пишут"Известия".