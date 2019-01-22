Пассажирам рейса Сургут-Москва, задержанного в
Ханты-Мансийске, придется пройти тщательную проверку перед посадкой в самолет.
Меры безопасности усилены и на остальных направлениях.
Пассажирам рейса Сургут-Москва, задержанного в
Ханты-Мансийске, придется пройти тщательную проверку перед посадкой в самолет.
Меры безопасности усилены и на остальных направлениях.
Более 10 часов проведут летевшие рейсом Сургут-Москва
граждане в аэропорту Ханты-Мансийска. За ними отправлен резервный борт. В
столицу они прибудут, предположительно, в 3.15 мск.
На борту рейса Сургут-Москва находились более 70 пассажиров.
Сейчас их жизни ничто не угрожает. Служба безопасности "Аэрофлота" и
технические службы приведены в состояние повышенной бдительности. Все воздушные
суда проходят перед полетом особо тщательную проверку. Компания просит пассажиров
отнестись с пониманием к усиленному контролю при посадке в самолет.
22 января пьяный пассажир рейса Сургут-Москва, угрожая
оружием, потребовал направить самолет в Афганистан. Лайнер Boeing 737-8LJ был
вынужден через 15 минут после взлета изменить курс и экстренно сесть в аэропорту
Ханты-Мансийска.
Аэропорт был оцеплен. После приземления хулигана с рейса Сургут-Москва
задержали. Это 41-летний ранее судимый россиянин Павел Шаповалов, страдающий от
психического заболевания. Позже выяснилось, что оружия у него не было.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об
угоне воздушного судна. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы,
передает
СК опубликовал короткое видео допроса предполагаемого
угонщика рейса . На вопрос, был ли у него с собой телефон, Шаповалов
отвечает утвердительно.
Тем временем журналисты связались с бывшей женой захватившего
рейс Павла Шаповалова. Женщина удивлена его поступком. Пара
развелась 15 лет назад – и, по словам экс-супруги, тогда Павел "был
нормальным". Объяснений поступку Шаповалова ни она, ни сестра
злоумышленника не находят – по их словам, он просто уехал в Сургут, пишут
"Известия".