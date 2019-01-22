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<a href="http://33live.ru/novosti/22-01-2019-opublikovano-video-iz-zaxvachennogo-samoleta-surgut-moskva.html" target="_blank">Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва</a> - В Сети появились первые кадры из самолета Сургут – Москва, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты=Мансийска. Людей не выпускают из салона: судя по всему, захватчик все еще на борту.