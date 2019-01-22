Население Донбасса не пойдет на диалог с Петром Порошенко, пообещавшим восстановить аэропорт Донецка. Такое мнение выразил сегодня Директор Бюро военно-политического анализа (БВПА) Александр Михайлов, комментируя соответствующее заявление президента Украины.
Население Донбасса не пойдет на диалог с Петром Порошенко, пообещавшим восстановить аэропорт Донецка. Такое мнение выразил сегодня Директор Бюро военно-политического анализа (БВПА) Александр Михайлов, комментируя соответствующее заявление президента Украины.
"Рассуждая о "восстановлении Донецкого аэропорта", Петр
Порошенко, к сожалению, не напомнил, что именно из-за подлой политики предавшей
интересы украинцев властной верхушки и началась гражданская война на
юге-востоке Украины", – отметил Михайлов.
Он напомнил, что только в боях за аэропорт Донецка погибло,
по разным данным, от 600 до 800 украинцев и около 2 тысяч человек получили
ранения. Кроме того, подчеркнул, что за
военную агрессию в отношении мирных жителей Донбасса Петра Порошенко и его
окружение необходимо судить по международному праву.
"Что же касается аэропорта, то вряд ли жители Донбасса
сумеют пойти на диалог с Порошенко. К тому же он уже неоднократно обещал "брать
Донбасс к новому году". В реальности на болтовню "хромой утки" Порошенко уже
никто не обращает внимания.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев
отстроит аэропорт Донецка и поместит украинский флаг на диспетчерскую вышку.
Глава государства написал в Twitter, что планирует собраться вместе с
соратниками на взлетно-посадочной полосе аэропорта и помолчать.
"Отстроим аэропорт Донецка и на его высокой диспетчерской башне всегда
будет реять украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и
снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и современнее", -
заявил он.