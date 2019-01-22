Население Донбасса не пойдет на диалог с Петром Порошенко, пообещавшим восстановить аэропорт Донецка. Такое мнение выразил сегодня Директор Бюро военно-политического анализа (БВПА) Александр Михайлов, комментируя соответствующее заявление президента Украины.

Население Донбасса не пойдет на диалог с Петром Порошенко, пообещавшим восстановить аэропорт Донецка. Такое мнение выразил сегодня Директор Бюро военно-политического анализа (БВПА) Александр Михайлов, комментируя соответствующее заявление президента Украины."Рассуждая о "восстановлении Донецкого аэропорта", ПетрПорошенко, к сожалению, не напомнил, что именно из-за подлой политики предавшейинтересы украинцев властной верхушки и началась гражданская война наюге-востоке Украины", – отметил Михайлов.Он напомнил, что только в боях за аэропорт Донецка погибло,по разным данным, от 600 до 800 украинцев и около 2 тысяч человек получилиранения. Кроме того, подчеркнул, что завоенную агрессию в отношении мирных жителей Донбасса Петра Порошенко и егоокружение необходимо судить по международному праву."Что же касается аэропорта, то вряд ли жители Донбассасумеют пойти на диалог с Порошенко. К тому же он уже неоднократно обещал "братьДонбасс к новому году". В реальности на болтовню "хромой утки" Порошенко уженикто не обращает внимания.Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киевотстроит аэропорт Донецка и поместит украинский флаг на диспетчерскую вышку.Глава государства написал в Twitter, что планирует собраться вместе ссоратниками на взлетно-посадочной полосе аэропорта и помолчать."Отстроим аэропорт Донецка и на его высокой диспетчерской башне всегдабудет реять украинский флаг, который "киборги" поднимали снова иснова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и современнее", -заявил он.