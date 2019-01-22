Голливудская секс-бомба Памела Андерсон рассказала об
угрозе, нависшей над современными мужчинами. Актриса предупредила: порнография
и компьютерные игры превращают мачо в вялых любовников.
Голливудская секс-бомба Памела Андерсон рассказала об
угрозе, нависшей над современными мужчинами. Актриса предупредила: порнография
и компьютерные игры превращают мачо в вялых любовников.
Порно и PlayStation
– основные угрозы для представителей сильного пола, уверена Памела Андерсон. Звезда
удивила поклонников своим постом в Twitter – актриса утверждает, что на этом скользком пути пропало
уже немало мужчин.
"Порно и PlayStation... Мы потеряли многих хороших
мужчин на этом пути. И возврата нет. Скажите детям, что молодежь может делать
свой выбор, но это скользкая дорога", – призывает своих подписчиков
Андерсон.
По словам Памелы Андерсон, любители порнографии – худшие
любовники. Актриса утверждает, что они вялые, постоянно нуждаются в чем-то новом,
и часто склонны к насилию. Андерсон молится за то, чтобы современные дети и
подростки побороли в себе эти наклонности.
Напомним, ранее призналась, что у нее был опыт группового секса.При этом она добавила, что в принципе ей не нравится секс без любви и обязательств.
"У меня никогда не было хорошего секса втроем или хорошего группового секса. Но каждому свое. Все мои любовники были слишком ревнивыми", – заявила Памела. Андерсон также рассказала, что был у нее мужчина, который мечтал, чтобы она занималась любовью с другой женщиной, а он наблюдал.
Высказывалась и по поводу русофобии в США. Звезда "Спасателей Малибу" заявила, что американцев запрограммировали опасаться русских. По словам Андерсон, их образ в Америке совсем не соответствует действительности.