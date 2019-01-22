Счастливые
пенсионеры из Петербурга Любовь и Сергей Догоровы приехали в
Москву за рекордным выигрышем. Они стали обладателями 500 миллионов рублей.
Счастливые
пенсионеры из Петербурга Любовь и Сергей Догоровы приехали в
Москву за рекордным выигрышем. Они стали обладателями 500 миллионов рублей.
О выигрыше в
новогоднем тираже "Русского лото" пенсионеры узнали не сразу. В день
розыгрыша они отдыхали за городом и проверили билеты спустя неделю. Сегодня
счастливые обладатели кругленькой суммы в сопровождении своего сына приехали оформлять
выигрыш в лотерейный центр "Столото".
Это произошло спустя
неделю после того, как объявились обладатели полумиллиарда из Свердловской
области. По словам Любови Догоровой, она с мужем играет в лотерею уже много
лет, перед Новым годом заядлые игроки купили десять билетов.
"Вспомнив,
что у нас остались непроверенные билеты, я пошла к соседке, чтобы она
посмотрела результаты тиража в интернете. Сначала подумала, что это 500 тысяч и
очень обрадовалась, что мне повезло. Потом пересчитала нули и была
шокирована", – рассказала Любовь Догоровы.
Пенсионеры строят
глобальные планы: они хотят купить новую квартиру, дачу и отдохнуть за
границей. Часть средств супруги пустят на благотворительность – помогут родственнику-инвалиду
и пожертвуют деньги детскому дому.
Напомним, что 1
января 2019 года в "Русском лото" разыгрывался миллиард рублей. Его
разделили между собой два победителя – из Екатеринбурга и
Санкт-Петербурга. Также благодаря новогоднему тиражу в стране появилось 84
лотерейных миллионера.