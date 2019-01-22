Счастливые пенсионеры из Петербурга Любовь и Сергей Догоровы приехали в Москву за рекордным выигрышем. Они стали обладателями 500 миллионов рублей.

Счастливыепенсионеры из Петербурга Любовь и Сергей Догоровы приехали вМоскву за рекордным выигрышем. Они стали обладателями 500 миллионов рублей.О выигрыше вновогоднем тираже "Русского лото" пенсионеры узнали не сразу. В деньрозыгрыша они отдыхали за городом и проверили билеты спустя неделю. Сегоднясчастливые обладатели кругленькой суммы в сопровождении своего сына приехали оформлятьвыигрыш в лотерейный центр "Столото".Это произошло спустянеделю после того, как объявились обладатели полумиллиарда из Свердловскойобласти. По словам Любови Догоровой, она с мужем играет в лотерею уже многолет, перед Новым годом заядлые игроки купили десять билетов."Вспомнив,что у нас остались непроверенные билеты, я пошла к соседке, чтобы онапосмотрела результаты тиража в интернете. Сначала подумала, что это 500 тысяч иочень обрадовалась, что мне повезло. Потом пересчитала нули и былашокирована", – рассказала Любовь Догоровы.Пенсионеры строятглобальные планы: они хотят купить новую квартиру, дачу и отдохнуть заграницей. Часть средств супруги пустят на благотворительность – помогут родственнику-инвалидуи пожертвуют деньги детскому дому.Напомним, что 1января 2019 года в "Русском лото" разыгрывался миллиард рублей. Егоразделили между собой два победителя – из Екатеринбурга иСанкт-Петербурга. Также благодаря новогоднему тиражу в стране появилось 84лотерейных миллионера.