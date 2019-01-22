Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци подал в отставку. Причиной ухода аргентино-испанского специалиста стало неудачное выступление аравийцев на Кубке Азии.

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци подал в отставку. Причиной ухода аргентино-испанского специалиста стало неудачное выступление аравийцев на Кубке Азии.Сборная Саудовской Аравии не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, уступив в 1/8 финала японцам 0:1. После этого проигрыша Пицци подал прошение об отставке.Хуан Антонио Пицци руководил сборной Чили во время Кубка конфедераций 2017, а через год приехал на чемпионат мира в качестве главного тренера сборной Саудовской Аравии. Аравийцы, выступавшие в одной группе со сборной России, заняли третье место в групповом турнире.