В регионе заболели почти 9200 человек

В регионе заболели почти 9200 человекЗа прошедшую неделю во Владимирской области заболели почти 9200 человек, среди них 5913 детей. В регионе на 16,2% превышен эпидемический порог.В областной столице к врачу обратились 3 362 человека, среди них 2 204 ребёнка. Превышение эпидпорога на 45%.13 человек заболели гриппом, кроме того есть случаи вирусов парагриппа и РС-инфекции.Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечают во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах. На карантин закрыли 3 класса школы №2 и 2 класса школы №39.В Роспотребнадзоре напоминают, что необходимо при первых же признаках заболевания обратиться к врачу. Будьте здоровы!