Израиль – удивительная страна. Геополитически она является частью западного мира, но при этом в ней очень сильны позиции православной церкви. Встретиться с иерархами Иерусалимского патриархата прибыл президент Украины Петр Порошенко. Однако патриарх Феофила с лидером Незалежной общаться не стал.

Израиль– удивительная страна. Геополитически она является частью западногомира, но при этом в ней очень сильны позиции православной церкви.Встретиться с иерархами Иерусалимского патриархата прибыл президентУкраины Петр Порошенко. Однако патриарх Феофила с лидером Незалежной общаться не стал.Встреча с Его Святейшеством изначально планировалось, однако по каким-то причинамФеофил III встречаться с украинским лидером не стал. Иерусалимскогопатриарха представлял его заместитель. "Президент передал все месседжипатриарху Иерусалимскому Феофилу III… и получил поддержку отИерусалимской церкви", – цитирует "Интерфакс-Украина" источник вделегации Незалежной.Порошенко не удержался от того, чтобы вновь напомнить о получении украинской православной церковью томоса об автокефалии. Это событие лидер Незалежной поставил в один ряд с крещением Руси и назвал его "актом духовной независимости".ЗатемПорошенко направился в Храм Гроба Господнего, где, как сообщаетпресс-служба украинского лидера, он совершил молебен за "прекращениероссийской агрессии". После этого президент направился к Стене Плача, иприсоединился к молитве за благополучие Украины и Израиля.Чтокасается патриарха Феофила III, то, как сообщают источники врелигиозных кругах, из-за серьезных проблем со здоровьем он находится вбольнице. Впрочем, не исключено, что он просто не захотел встречаться с, виновным в церковном расколе на Украине.В конце прошлого года в Киеве состоялся церковный собор, где было объявленоо создании новой структуры – Православной церкви Украины (ПЦУ). ВМоскве ее не признали, назвав раскольнической. В начале января Киевполучил от константинопольского патриарха томос об автокефалии ПЦУ.Помнению президента России Владимира Путина, Порошенко пытается сохранитьсвою власть и ради политических амбиций жертвует религиозным миром наУкраине. Власти в Киеве не могут не понимать, что попытки загнатьверующих в чужой храм ведут к серьезным последствиям, подчеркнулроссийский лидер.