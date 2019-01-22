Израиль
– удивительная страна. Геополитически она является частью западного
мира, но при этом в ней очень сильны позиции православной церкви.
Встретиться с иерархами Иерусалимского патриархата прибыл президент
Украины Петр Порошенко. Однако патриарх Феофила с лидером Незалежной общаться не стал.
Израиль
– удивительная страна. Геополитически она является частью западного
мира, но при этом в ней очень сильны позиции православной церкви.
Встретиться с иерархами Иерусалимского патриархата прибыл президент
Украины Петр Порошенко. Однако патриарх Феофила с лидером Незалежной общаться не стал.
Встреча с Его Святейшеством изначально планировалось, однако по каким-то причинам
Феофил III встречаться с украинским лидером не стал. Иерусалимского
патриарха представлял его заместитель. "Президент передал все месседжи
патриарху Иерусалимскому Феофилу III… и получил поддержку от
Иерусалимской церкви", – цитирует "Интерфакс-Украина" источник в
делегации Незалежной.
Порошенко не удержался от того, чтобы вновь напомнить о получении украинской православной церковью томоса об автокефалии. Это событие лидер Незалежной поставил в один ряд с крещением Руси и назвал его "актом духовной независимости".
Затем
Порошенко направился в Храм Гроба Господнего, где, как сообщает
пресс-служба украинского лидера, он совершил молебен за "прекращение
российской агрессии". После этого президент направился к Стене Плача, и
присоединился к молитве за благополучие Украины и Израиля.
Что
касается патриарха Феофила III, то, как сообщают источники в
религиозных кругах, из-за серьезных проблем со здоровьем он находится в
больнице. Впрочем, не исключено, что он просто не захотел встречаться с
, виновным в церковном расколе на Украине.
В конце прошлого года в Киеве состоялся церковный собор, где было объявлено
о создании новой структуры – Православной церкви Украины (ПЦУ). В
Москве ее не признали, назвав раскольнической. В начале января Киев
получил от константинопольского патриарха томос об автокефалии ПЦУ.
По
мнению президента России Владимира Путина, Порошенко пытается сохранить
свою власть и ради политических амбиций жертвует религиозным миром на
Украине. Власти в Киеве не могут не понимать, что попытки загнать
верующих в чужой храм ведут к серьезным последствиям, подчеркнул
российский лидер.