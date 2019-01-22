Официантка вступила в конфликт с посетительницей кафе и ударила её неустановленным предметом по руке и предплечью...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.В территориальный отдел полицию поступило заявление от 51-летней москвички. Потерпевшая сообщила, что в одном из кафе на проспекте Мира в ходе конфликта, официантка данного заведения повредила ей руку. Заявительница обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение. Ей был поставлен диагноз - открытый перелом левой руки, а также колотая рана левого предплечья. Согласно заключению экспертизы данные травмы относятся к категории вреда здоровью средней тяжести.Сотрудники полиции по месту жительства на Большой Переяславской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя приезжая женщина, проживающая в столице и работавшая официанткой в указанном кафе. Как установлено, она вступила в конфликт с заявительницей и ударила её неустановленным предметом по руке и предплечью.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60