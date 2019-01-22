Злоумышленник распылил в лицо охранника содержимое перцового баллончика и намеревался скрыться, но был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции...

«Сотрудники экипажа автопатруля совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Царицыно задержали подозреваемого в покушении на грабеж», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Царицыно поступило сообщение о грабеже. По словам охранника магазина, расположенного на Пролетарском проспекте, он заметил, что неизвестный попытался похитить из торгового зала продукты питания. Охранник предпринял меры, чтобы остановить злоумышленника, но тот распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика и намеревался скрыться, но был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Подозреваемым оказался 33-летний приезжий.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22