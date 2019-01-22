Мужчина, работавший продавцом-консультантом магазина, находясь на рабочем месте, похитил дорогостоящие смартфоны, продал их, а деньгами распорядился по собственному усмотрению...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Коньково задержали подозреваемого в краже из магазина.В дежурную часть ОМВД России по району Коньково обратился представитель сети магазинов сотовой связи с заявлением о краже. Женщина рассказала, что в ходе ревизии в одном из магазинов на Профсоюзной улице была обнаружена недостача имущества компании, а именно нескольких дорогих смартфонов. Общий материальный ущерб составил более 800 тысяч рублей.В результате патрулирования территории недалеко от места происшествия был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний приезжий.Установлено, что мужчина, работавший продавцом-консультантом данного магазина, находясь на рабочем месте, похитил дорогостоящие смартфоны, продал их, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56