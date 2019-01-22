Кровавую драку Максима Виторгана и Константина Богомолова не обсуждает только ленивый. То, как именно актер и режиссер решили выяснить отношения, некоторым показалось диким.

Кровавую драку Максима Виторгана и Константина Богомолова необсуждает только ленивый. То, как именно актер и режиссер решили выяснитьотношения, некоторым показалось диким.По мнению члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, в этой истории нет ничегонеобычного. Дуэли были распространены задолго до нашумевшей потасовки Виторгана и Богомолова, так почемуименно к этой истории так много внимания?"Вот это любовь. Вот это шекспировские страсти. Старокак мир, любовный треугольник. Особенно пикантно эта ситуация смотрится в XXI веке. Вроде из пещер мы уже давно все выбрались, дуэли уже давно отменили, новсе равно находятся способы выяснения отношений с применением насилия", -заметил общественник в беседе с "Дни.ру".Манукян отметил, что не ожидал такой прыти от безобидного навид Виторгана. "А Максим-то, оказывается, Отелло. Про режиссера ничего не скажу,на его спектакли не хожу. Видимо, для меня он слишком модный. А Ксюша-то какова,ну прямо роковая женщина. Главное, чтобы не закончила как Дездемона. Хотя наночь она, судя по всему, уже помолилась. Пока мужчины между собой разбираются,она гуляет по Крещатику, на красоты Киева любуется. Как говорил герой Басова внашем любимом фильме детства: "Где же у нее кнопка?" – резюмировал эксперт.Напомним, накануне супругКсении Собчак актер Максим Виторган напал на режиссера Константина Богомолова встоличном кафе. Говорят, нервы у популярного актера не выдержали слухов отайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак, и режиссера КонстантинаБогомолова.