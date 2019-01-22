Даже в самые тихие с точки зрения заявлений и скандальных выходок звезд публика находит темы для горячего обсуждения. Однако порой жизнь подкидывает столько поводов для дискуссии, что разбегаются глаза. Найти самое интересное – задача для искушенного светского хроникера. Дни.ру собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года.

Даже в самые тихие с точки зрения заявлений и скандальных выходок звезд публика находит темы для горячего обсуждения. Однако порой жизнь подкидывает столько поводов для дискуссии, что разбегаются глаза. Найти самое интересное – задача для искушенного светского хроникера. Дни.ру собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года.Драка Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, который, если верить слухам имел амурные отношения с женой актера, обещает стать одной из самых обсуждаемых новостей недели. Благо произошло все на глазах очевидцев.Вдобавок, выяснилось, что инцидент сняли на видео камеры наружного наблюдения. Впрочем, пока ни один из участников конфликта об инциденте не высказался.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года, читайте в и специальных