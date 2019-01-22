В районе Керченского пролива продолжается поисковая операция. Ищут экипажи двух кораблей, которые загорелись накануне. По предварительной информации, ЧП на танкерах произошло во время перегрузки топлива с борта на борт - за пределами территориальных вод России.

В районе Керченского пролива продолжается поисковая операция. Ищут экипажи двух кораблей, которые загорелись накануне. По предварительной информации, ЧП на танкерах произошло во время перегрузки топлива с борта на борт — за пределами территориальных вод России.Суда шли под флагом Танзании, а моряки — граждане Турции и Индии. По последним данным Росморречфлота, 11 человек погибли, 12 — удалось спасти. Ещё девять — считаются пропавшими. Погода в зоне поисков ухудшается, ранее сообщалось, что утром к ним может присоединиться авиация. Доставить на берег спасённых пока не могут, именно из-за погоды, сообщает телеканал "Россия 24".