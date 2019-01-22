В Сети появилось видео с места разбирательств актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Видно, как к заведению подъехала скорая помощь.

В Сети появилось видео с места разбирательств актера Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. Видно, как к заведению подъехала скорая помощь.Отношения между и Константином Богомоловым достигли точки кипения. Говорят, нервы у популярного актера не выдержали всех этих слухов и противоречивых данных о тайном романе его жены, телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.Развязка наступила возле кафе в центре Москвы. На глазах у посетителей, супруг гламурной блондинки подошел к режиссеру, затем они поспорили, после чего вышли на улицу. Уже за дверями заведения Богомолов и Виторган сцепились. После этого режиссер вернулся, как говорят очевидцы, с окровавленным лицом.Телеграм-канал Mash любезно предоставил видео столкновения двух именитых мужчин. Драку рассмотреть сложно, зато видно, как к кафе подъезжает карета скорой помощи. Впрочем, как отмечалось ранее в информационных телеграм-каналах, Константин Богомолов отказался от помощи медиков, привел себя в порядок в туалете, а потом покинул кафе.О том, что в браке и Ксении Собчак назрели серьезные проблемы, стали поговаривать в конце 2018 года. Якобы телеведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым, который даже будто бы ради нее развелся с актрисой Дарьей Мороз.Утверждалось, что отношения Собчак и Виторгана настолько испортились, что даже Новый год пара встречала раздельно. Сама гламурная блондинка слухи о своей личной жизни не комментирует. В Instagram она лишь сообщила, что новогодние каникулы потратит на безделье и просмотр сериалов. А до этого ведущая писала, что она счастлива и любима.