Приказом начальника регионального УМВД с 22 января 2019 года Отдел возглавил подполковник полиции Игорь Мочалов.

22 января начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин представил личному составу МО МВД России «Ковровский» вновь назначенного начальника - подполковника полиции Игоря Мочалова.На торжественном мероприятии присутствовали руководство и личный состав отдела, представители органов местного самоуправления и правоохранительных органов района. Начальник регионального УМВД вручил новому руководителю служебное удостоверение и пожелал успехов в службе.Справочно:Мочалов Игорь Герасимович родился в 1975 года в Харьковской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в 1992 году в качестве курсанта Воронежской высшей школы МВД России, по окончании которой, в 1997 году, был назначен на должность дежурного ПЦО ОВО при ОВД Киржачского района Владимирской области. В дальнейшем служил в различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ОВД Киржачского района. С марта 2015 года по настоящее время возглавлял отделение МВД России по Киржачскому району.