Судебным приставам запретят списывать долги граждан с социальных счетов. Госдума защитила пенсии и алименты должников, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Судебнымприставам запретят списывать долги граждан с социальных счетов. Госдумазащитила пенсии и алименты должников, оказавшихся в тяжелой ситуации.Депутатыприняли во втором чтении законопроект, который с 1 июня 2020 года запрещаетсудебным приставам списывать долги с социальных счетов граждан.Как сказалспикер Госдумы Вячеслав Володин, такие меры защитят россиян и исключатситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставамиблокировались счета с пенсиями по потере кормильца или пособиями пострадавшимот чрезвычайных ситуаций.Глава Думынапомнил, что запрет на взыскание долгов из средств соцвыплат существовал иранее, но механизм исполнения был несовершенен.Володин отметил, что принятияэтого закона ждут люди, а сама инициатива подробно прорабатывалась между первыми вторым чтениями законопроекта."Были учтены замечания профильных ведомств, впервую очередь, Центрального банка, чтобы предложенный поправками механизмработал эффективно", – сказал спикер.По существующейсейчас схеме, граждане могут через суд вернуть деньги после списания, еслиприставы заблокировали у них социальные выплаты. Теперь таких случаев не будет -нововведение вводит требование обязательно дифференцировать пенсии, алименты идругие пособия, и отделить их от тех,которые могут быть списаны.