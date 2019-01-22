Судебным
приставам запретят списывать долги граждан с социальных счетов. Госдума
защитила пенсии и алименты должников, оказавшихся в тяжелой ситуации.
Судебным
приставам запретят списывать долги граждан с социальных счетов. Госдума
защитила пенсии и алименты должников, оказавшихся в тяжелой ситуации.
Депутаты
приняли во втором чтении законопроект, который с 1 июня 2020 года запрещает
судебным приставам списывать долги с социальных счетов граждан.
Как сказал
спикер Госдумы Вячеслав Володин, такие меры защитят россиян и исключат
ситуации, когда из-за незнания характера доходов судебными приставами
блокировались счета с пенсиями по потере кормильца или пособиями пострадавшим
от чрезвычайных ситуаций.
Глава Думы
напомнил, что запрет на взыскание долгов из средств соцвыплат существовал и
ранее, но механизм исполнения был несовершенен.
Володин отметил, что принятия
этого закона ждут люди, а сама инициатива подробно прорабатывалась между первым
и вторым чтениями законопроекта.
"Были учтены замечания профильных ведомств, в
первую очередь, Центрального банка, чтобы предложенный поправками механизм
работал эффективно", – сказал спикер.
По существующей
сейчас схеме, граждане могут через суд вернуть деньги после списания, если
приставы заблокировали у них социальные выплаты. Теперь таких случаев не будет -
нововведение вводит требование обязательно дифференцировать пенсии, алименты и
другие пособия, и отделить их от тех,
которые могут быть списаны.